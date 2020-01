Muore a 14 anni di meningite batterica a Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una 14enne è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari per una meningoencefalite batterica, non meningococcica. La giovane, come riportano i quotidiani sardi, è stata ricoverata domenica 29 nella struttura che fa parte dell’Aou sassarese e le sue condizioni si sono aggravate nei giorni scorsi sino alla morte ieri sera. Non essendo una forma di meningite riconducibile ad un virus - quindi non contagiosa - le autorità sanitarie non hanno attivato i protocolli di profilassi. Stretto il riserbo attorno ai familiari. Leggi la notizia su huffingtonpost

