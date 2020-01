Metro Redux è in arrivo su Nintendo Switch? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Uno dei primi annunci fatti per Nintendo Wii U fu Metro: Last Light. Questa versione del gioco, però, alla fine è stata cancellata, ma l'IP sparatutto in prima persona potrebbe finalmente apparire su console Nintendo con Metro Redux per Switch.Metro Redux è stato svelato per la prima volta per la piattaforma della grande N dopo che un annuncio fu pubblicato su un sito Web di un rivenditore portoghese. Ora, più significativamente, la commissione di rating europea, PEGI, ha appena aggiunto una valutazione, il che farebbe pensare a un annuncio imminente.Metro Redux raggruppa Metro 2033 e Metro: Last Light, insieme a miglioramenti tecnici, di gameplay e per le animazioni. Non è chiaro cosa possiamo aspettarci esattamente dalla versione Switch.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

