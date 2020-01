Medici aggrediti, entro 15 gennaio telecamere su mezzi (Di giovedì 2 gennaio 2020) entro due settimane saranno installate a Napoli le prime telecamere sui mezzi di soccorso. Lo annuncia il dg dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, dopo l'ennesimo episodio di aggressione al personale sanitario con il lancio di un petardo su un'ambulanza. "Siamo pronti a concretizzare ulteriori azioni deterrenti come le telecamere sulle ambulanze per le quali e' gia' stato disposto l'affidamento, la prima installazione e' prevista entro il 15 gennaio". E' stata anche l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" a denunciare le violenze nei confronti del personale medico, a Napoli. Due aggressioni in poche ore. Nel primo caso, nel quartiere Barra, e' stato lanciato un petardo verso un'ambulanza: nell'aprire la portiera del mezzo, il medico in servizio e' stato "investito da una deflagrazione causata da un fuoco d'artificio". Il secondo caso si e' verificato all'ospedale San Giovanni ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Medici aggrediti, entro 15 gennaio telecamere su mezzi - - ZzuCicciu : RT @LaNotiziaTweet: Ancora medici aggrediti a #Napoli. Lanciato un petardo contro un’autoambulanza. La Croce Rossa: “Peggio dei territori d… - Maria89828556 : RT @LaNotiziaTweet: Ancora medici aggrediti a #Napoli. Lanciato un petardo contro un’autoambulanza. La Croce Rossa: “Peggio dei territori d… -