Incidente sul Gran Sasso, è grave un escursionista romano

Il ferito, un uomo romano, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore a L'Aquila. Il suo compagno di cordata è rimasto appeso per diverso tempo. Ancora incidenti in montagna. Questa mattina, sul Corno Piccolo, la seconda vetta più alta del Gran Sasso, è avvenuto un grave Incidente alla base del Sentiero Ventricini.

