Ha il suo decimo figlio con il quinto cesareo: parto estremo in un ospedale italiano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Da’ alla luce il decimo figlio sottoponendosi al quinto parto cesareo. E’ accaduto all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno e per i medici che hanno seguito la donna, di Ascoli Piceno, si e’ trattato di un intervento operatorio quasi da “guinnes dei primati a livello mondiale“. “Stiamo raccontando un caso eccezionale, immagino unico in Italia e raro nel mondo“, ha spiegato Maurizio Arduini, il ginecologo del reparto di Ostetricia e ginecologia. Raccontando che “la paziente era alla sua decima gravidanza, dopo aver gia’ partorito nove figli, e al suo quinto taglio cesareo ad altissimo rischio per una grave patologia della placenta. Il management della gravidanza – ha aggiunto – richiedeva un particolare impegno, la donna e la bambina che portava in grembo dovevano essere sottoposte periodicamente a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

