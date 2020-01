Garcia: «Spero di fare un’impresa contro la Juve in Champions» (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’allenatore del Lione, Rudi Garcia, parla degli obiettivi del 2020, in vista della sfida di Champions League contro la Juventus Rudi Garcia, allenatore del Lione, parla degli obiettivi da perseguire nel 2020. Ecco le parole del tecnico ex Roma, impegnato nella doppia sfida negli ottavi di Champions contro la Juve. «Cosa chiedo al 2020? Soprattutto la salute. Al resto ci penseremo noi. Speriamo di tornare fra le prime tre in Ligue 1, di fare un’impresa in Champions contro la Juve e, chissà, vincere un trofeo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportface2016 : Le dichiarazioni di Rudi #Garcia -