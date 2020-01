Gaia e Camilla investite a Corso Francia, Pietro Genovese: “Non le ho viste, sbucate dal nulla” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Oggi è fissato l'interrogatorio di Pietro Genovese, agli arresti domiciliari per duplice omicidio stradale per aver investito con il suo suv Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli a Corso Francia. Il ventenne ha detto: "Sono sbucate dal nulla, non le ho viste". Attesa la consulenza per far luce sulla velocità del suv. Leggi la notizia su roma.fanpage

repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, si distrae per guardare fiori Gaia e Camilla: tampona auto polizia #Roma -