Francesco Monte, Isabella e Salemi, la moglie di Pio D’Antini: “Messa in mezzo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesco Monte, Isabella e Salemi, la moglie di Pio D’Antini: “Messa in mezzo”. Cristina risponde alle domande sui social riguardo alla nuova fiamma dell’ex tronista e alla rottura con la Salemi. Continua far parlar di sé Francesco Monte. E ciò che lo pone al centro dei riflettori sono ancora una volta le relazioni amorose che … L'articolo Francesco Monte, Isabella e Salemi, la moglie di Pio D’Antini: “Messa in mezzo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

montediprocida : E' scomparso Francesco Fevola detto Franchino mast'Biase - LaNCiDAniELe : Sacro Monte, statue rappresentanti San Francesco nel centro seminudo che richiama all’umiltà durante il carnevale d… - gabblker : @Iperborea_ Riapre il cerchio, visto che anche lei era collegata a Francesco Monte -