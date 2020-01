Dolzago, cinque persone intossicate dal monossido. Due sono bambini (Di giovedì 2 gennaio 2020) Soccorsi all’alba, i cinque da Dolzago sono stati portati al pronto soccorso e ricoverati tra Lecco ed Erba. Sul posto, oltre al 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. E’ andata bene, ma poteva finire in tragedia: cinque persone, tra cui due bambini, sono stati ricoverati in codice giallo per intossicazione da monossido di carbonio. Siamo … L'articolo Dolzago, cinque persone intossicate dal monossido. Due sono bambini proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

discoradioIT : ?? Intossicazione da monossido di carbonio: a Dolzago (#Lecco) cinque persone, tra cui due #bambini di 10 e 7 anni,… - erbanotizie : Dolzago, soccorsi in cinque, intossicati da monossido di carbonio - lorenteggio : #Lecco. Intossicazione da monossido a #Dolzago, cinque intossicati #erba -