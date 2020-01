Chiari: torna a casa ubriaco e se la prende con sua moglie incinta (Di giovedì 2 gennaio 2020) La vicenda è accaduta a Chiari, nella notte di Capodanno, dove un uomo di circa 43 anni, è stato arrestato dalle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamento e tentata violenza verso sua moglie, incinta al quarto mese. Secondo quanto riportato, a denunciare quanto accaduto, è stata la donna, stanca delle continue aggressioni da parte del marito. Gli agenti dei Carabinieri di Chiari si sono recati all’abitazione, per arrestare l’uomo, subito dopo la denuncia. Quest’ultimo era ubriaco e non ha opposto alcuna resistenza davanti agli agenti. La donna incinta ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata con un coltello, arma che i carabinieri hanno trovato dentro la loro casa. Era diverso tempo che era vittima delle aggressioni di suo marito e stanca, ha trovato ... Leggi la notizia su bigodino

