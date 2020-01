CES di Las Vegas 2020: l’esperienza del digitale al centro dell’evento (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas 2020 si terrà da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio. L’edizione di quest’anno si concentrerà soprattutto su viaggi e turismo, ma non mancheranno analisi dei dati e miglioramento dell’esperienza dei clienti. L’evento sarà incentrato sull’esperienza del digitale nel suo complesso. CES aprirà quindi lo sguardo dei visitatori ai nuovi televisori, altoparlanti, cuffie, laptop e telefoni ottimizzati per la rivoluzione 5G/8K. L’esposizione viene allestita e prodotta dalla Consumer Technology Association (CTA), si svolge una volta all’anno al Las Vegas Convention Center, Nevada. CES Las Vegas 2020 Un evento imperdibile per restare al passo con i tempi e aggiornarsi sulle ultime novità e tendenze del digitale. I temi del CES di Las Vegas 2020 saranno l’avvento del 5G, l’evoluzione ... Leggi la notizia su notizie

