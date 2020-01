Caro Paragone, il Parlamento non è uno studio tv. La vera coerenza sarebbe stata resistere (Di giovedì 2 gennaio 2020) Stimo Gianluigi Paragone, è stato il primo a portare in Tv argomenti che in precedenza si trattavano solo su blog o su libri poco noti al grande pubblico. Il suo è stato un lavoro di denuncia e di informazione alto che gli va riconosciuto. Tuttavia, temo che oggi Gianluigi sia rimasto prigioniero di quel ruolo e non abbia bene inteso che il Parlamento italiano, non è uno studio televisivo. È qualcosa di molto più complesso. Oggi, dopo l’inevitabile accordo con le forze di sinistra, egli contesta al M5s di aver perso identità. Ricordo che in una calda riunione di agosto elencò le nefandezze del Pd, il suo “essere sistema”. D’accordo, ma la Lega con cui fino a poche settimane prima avevamo stipulato un accordo di governo, non è il partito più vecchio d’Italia? Non è il partito che ha governato con Berlusconi? Non è il partito che deve 49 milioni di euro al popolo italiano? Non è il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

aurora_pianese : RT @Andyesti: Spiace che #Paragone venga espulso Ma se non vota la fiducia al Governo che gli iscritti scelsero si formasse Non vota una le… - fabbonas : E per iniziare bene la giornata una bella barzelletta !! Caro Giggino siete agonizzanti ed in più sei alleato con i… - matteoc1951 : RT @m_spagna: @matteoc1951 @serebellardinel @Mov5Stelle @fattoquotidiano Caro Matteo, c’è chi, apparentemente grillino, sostiene che il mov… -