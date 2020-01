Capodanno: interrogazioni Fi su veglione in palazzo occupato Spin Time (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Il senatore Maurizio Gasparri e l’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia hanno presentato due interrogazioni al Ministro dell’Interno, al Senato e alla Camera, chiedendo chiarimenti “circa gli abusi compiuti dagli occupanti dell’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme e via Statilia, i cui due ingressi sono stati utilizzati per organizzare, in occasione dell’ultimo dell’anno, una mega festa a pagamento”. ‘Sono state violate tutte le norme di sicurezza, sono state realizzate autentiche truffe (denunciate da persone che hanno pagato e non hanno potuto accedere all’immobile), ci sono stati tafferugli con problemi di ordine pubblico. Spintoni, proteste, vere e proprie risse hanno determinato un caos nella notte dell’ultimo dell’anno. Il tutto -denunciano i due parlamentari di Forza ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

latibulejoon : sto considerando di iniziare i compiti verso sabato-domenica o dopo capodanno perché ho dato tutte le interrogazion… -