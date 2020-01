Calciomercato Napoli: anche Lorenzo Tonelli, Amato Ciciretti e Gianluca Gaetano sono in uscita (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Calciomercato del Napoli si infiamma. Ormai gennaio è cominciato ed è scattato il countdown per la chiusura della sessione invernale. Non si lavora soltanto a Lobotka, ma anche a Soumarè. Secondo le fonti de Il Roma, la società sta valutando poi la richiesta di Faouzi Ghoulam di partire per trovare la giusta condizione e recuperare. Non sarà facile, perché il club azzurro dovrà cercare un sostituto e finora il nome più curioso è stato quello di Mattia De Sciglio. In attacco, invece, si dovrebbe concretizzare la cessione di Amin Younes, ma solo in caso di addio di Fernando Llorente si cercherebbe un altro elemento per il reparto offensivo. Occhio anche al giovane Gianluca Gaetano, richiesto da molte squadre di Serie B. In partenza anche Lorenzo Tonelli e l’ex Benevento Amato Ciciretti. Il primo piace alla Sampdoria, dove ha già giocato, mente il secondo è stato proposto ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

