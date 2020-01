Bruno Fernandes sul futuro: «Il Tottenham? Vediamo a fine campionato» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bruno Fernandes fa chiarezza sul proprio futuro: «Il Tottenham? Per ora penso ad aiutare lo Sporting, Vediamo a fine campionato» Le ottime prestazioni in patria di Bruno Fernandes hanno fatto sì che moltissimi club internazionali mettessero gli occhi sul giocatore. Ai microfoni di O Jogo il centrocampista ha parlato del suo futuro: «futuro al Tottenham? Per ora i miei pensieri sono di migliorare questi numeri, fare più gol e assist possibili in modo che io possa aiutare lo Sporting a raggiungere i suoi obiettivi. Vedremo a fine campionato cosa succederà». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

