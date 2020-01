Aumento autostrada 2020: tariffe, caselli e dove si paga di più (Di giovedì 2 gennaio 2020) Aumento autostrada 2020: tariffe, caselli e dove si paga di più In un’apposita nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che il 95% delle autostrade non subirà alcun incremento tariffario. Pertanto nel 2020 non aumenteranno le tariffe sulla quasi totalità della rete autostradale del Paese. Come si legge nella nota, infatti, gli incrementi tariffari previsti dal 1° gennaio 2020 per la rete autostradale sono stati differiti dal decreto milleproroghe. Aumento autostrada 2020: gli incrementi sospesi Di seguito l’elenco delle Concessionarie per le quali il periodo regolatorio è giunto a scadenza: RAV;SAT;Strada dei Parchi;Satap (A4);Milano Serravalle;Brescia Padova;Autostrade per l’Italia;Asti-Cuneo;SALT (Tronco Ligure Toscano);SAV;SITAF;Tangenziale di Napoli; CAS. La norma contenuta nel Milleproroghe decreta che il termine per l’adeguamento delle ... Leggi la notizia su termometropolitico

