Ascolti TV primetime, mercoledì 1 gennaio 2020: Danza con me al 21.8%, Dirty Dancing al 7.8% (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di mercoledì 1 gennaio 2020. Nella serata di ieri, su Rai1 Danza con Me ha conquistato 4.392.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Qua la zampa! ha raccolto davanti al video 1.984.000 spettatori con uno share del 9.6%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 854.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Dirty Dancing – Balli proibiti ha intrattenuto 1.724.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Angry Birds ha raccolto 756.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 I legnanesi – La scala è mobile – in onda dalle 20.29 alle 23.03 – totalizza un a.m. di 1.142.000 spettatori con il 5%. Su La7 War Horse ha registrato 586.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Balla coi lupi segna 580.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe è seguito da 363.000 ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

