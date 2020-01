Aggressioni in ospedale: 1200 casi all’anno segnalati, ma denuncia solo una vittima su tre (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ufficialmente sono stati registrati 1200 casi di Aggressioni ai danni di personale sanitario, ma secondo la Federazione nazionale gli episodi sarebbero almeno il triplo: denuncerebbe solo una vittima su tre. Da metà gennaio le ambulanze dell'Asl Napoli 1 Centro saranno dotate di impianti di videosorveglianza. Leggi la notizia su napoli.fanpage

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Una dottoressa è stata colpita con una bottiglia in testa in ospedale e, in un altra circostanza, un petardo è stato lanciato… - ParidePalumbo : RT @LaStampa: Una dottoressa è stata colpita con una bottiglia in testa in ospedale e, in un altra circostanza, un petardo è stato lanciato… - LaStampa : Una dottoressa è stata colpita con una bottiglia in testa in ospedale e, in un altra circostanza, un petardo è stat… -