Una Vita e Il Segreto Capodanno 2020: le due soap non vanno in onda (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una Vita e Il Segreto a Capodanno: le due soap spagnole non vanno in onda l’1 gennaio 2020 Una Vita e Il Segreto subiscono uno stop l’1 gennaio 2020. Le due soap spagnole a Capodanno non vanno in onda come al solito. Il pubblico di Canale 5 dovrà fare a meno degli abitanti di Acacias … L'articolo Una Vita e Il Segreto Capodanno 2020: le due soap non vanno in onda proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

