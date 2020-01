Tentati abusi sessuali nella notte di Capodanno: due ragazze aggredite a Milano (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Due ragazze hanno denunciato di aver subito Tentativi di abusi sessuali durante i festeggiamenti per il Capodanno 2020 a Milano. Le giovani vittime, di 18 e 25 anni, aggredite in due episodi distinti, si sono presentate in stato confusionale agli operatori del 118. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto, sarebbero emersi alcuni dubbi sull'attendibilità del racconto di una delle due giovani. Leggi la notizia su milano.fanpage

