Meteo, le previsioni di domani giovedì 2 gennaio. VIDEO (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Diamo il benvenuto al nuovo anno e anche a questo maxi anticiclone che porterà tempo stabile nei prossimi 4-5- giorni. Situazione Meteo favorevole per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta anche perché dalla Befana in poi si potrebbe piombare in pieno inverno. Le notti saranno ancora molto fredde con frequenti gelate ma nel corso del giorno le temperature saranno in rialzo e potrebbero toccare i 15-16 gradi al Centro Sud. Mite anche al Settentrione e soprattutto in montagna (attenzione al pericolo valanghe). Anticiclone e nebbia L’anticiclone, in questo periodo dell’anno, genera spesso nebbie fitte e inquinamento. In Italia l’area più interessata da questi fenomeni è il Nord con frequenti riduzioni della visibilità la notte e il primo mattino. Attenzione alle nebbie nelle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ma anche su Toscana, valli appenniniche del ... Leggi la notizia su tg24.sky

