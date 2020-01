Mattarella, discorso di fine anno: “I mutamenti climatici sono questione serissima che non tollera ulteriori rinvii” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) I giovani hanno “chiara la percezione che i mutamenti climatici sono questione serissima che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle generazioni future ma rappresentano anche un’opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica e l’industria”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno ha voluto porre di nuovo l’accento su uno dei temi caldi dell’ultimo anno, i cambiamenti climatici. Il Capo dello Stato ha poi ricordato l’azione delle nuove generazioni, scese in piazza per “far sentire la loro voce, proiettati come sono verso il futuro, senza la nostalgia del passato”. L'articolo Mattarella, discorso di fine anno: “I mutamenti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

davidefaraone : “Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi”. Con questo splendido pe… - AnnaAscani : Sempre emozionante il discorso del Presidente #Mattarella. Le sue parole piene di fiducia nei giovani e il suo appe… - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Aiutare Italia silenziosa a lavorare con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà. Politica a… -