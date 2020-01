Incidente a Capodanno per Uccio De Santis, il comico barese rassicura: “Il signore mi vuole in vita” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il comico pugliese, Uccio De Santis, è stato coinvolto in un Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 31 dicembre 2019. L'attore era diretto in una località nella quale si sarebbe dovuto esibire, ma l'impatto improvviso con un'altra auto lo ha costretto a trascorrere la notte di Capodanno in ospedale. Con un messaggio rassicura i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute e augura loro buon anno. Leggi la notizia su tv.fanpage

