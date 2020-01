I Flintstones, su Netflix in streaming da oggi! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) I Flintstones tornano su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibile in streaming il film tratto dalla famosa serie degli Antenati, con John Goodman! I Flintstones arrivano oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo il film tratto dalla famosa serie animata degli Antenati. Gli Antenati stanno per tornare con le loro avventure ambientate in un'età della pietra post-moderna, con l'irascibile Fred, la moglie Wilma, la figlia Ciottolina, e i loro amici, Barney, sua moglie Betty e il figlio Bam Bam. Il progetto torna su Netflix poco dopo l'annuncio di una nuova serie tv a tema Flintstones, che è ancora in fase di sviluppo iniziale: descritta come una commedia animata per adulti che andrà in onda in prima serata, la ... Leggi la notizia su movieplayer

Flintstones Netflix Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Flintstones Netflix