Germania: incendio allo zoo di Krefeld, morte decine di scimmie (Di mercoledì 1 gennaio 2020) incendio nella notte allo zoo di Krefeld, in Germania: almeno 30 scimmie sono morte a causa di un rogo divampato poco dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco sono riusciti a impedire la propagazione dell’incendio ad altre strutture dello zoo. La causa del rogo non è ancora nota. Lo zoo oggi rimarrà chiuso: i dipendenti sono “sotto shock” dopo questa “terribile tragedia“, ha fatto sapere la direzione.L'articolo Germania: incendio allo zoo di Krefeld, morte decine di scimmie Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

lafedecorsi : RT @chruggeriTg2: #Germania #KrefeldZoo strage di primati e scimmie a causa di un incendio. Arsi vivi per i #bottidiCapodanno . Morti in ga… - chruggeriTg2 : #Germania #KrefeldZoo strage di primati e scimmie a causa di un incendio. Arsi vivi per i #bottidiCapodanno . Morti… - BlitzQuotidiano : Germania, incendio nello zoo di Krefeld: almeno trenta scimmie morte -