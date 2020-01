Ex deputato di Leu aggredito a Venezia: “Urlavano Duce Duce” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Venezia, aggredito ex deputato di Leu Arturo Scotto: “Erano in otto, con il viso coperto e poi si sono dileguati. Ho passato la notte dalla polizia”. Paura per Arturo Scotto, ex deputato di Leu, aggredito a Venezia da un gruppo di persone che inneggiava al Duce. A denunciare la violenza è stata la moglie di Scotto, intervenuta sui social network per rendere nota la disavventura capitata al marito. Ex deputato di Leu aggredito a Venezia A rendere nota la notizia è stata la moglie di Scotto, che con un post su Facebook ha reso nota l’aggressione al marito. “Capodanno a Piazza San Marco con marito e figlio grande, mezzanotte e un minuto: un gruppo dietro di me canta “Anna Frank sei finita nel forno”, mi giro: “Ragazzi basta!”, si mettono a urlare: “Duce, Duce …..” con mano alzata, si gira mio marito che prima non le aveva sentito cantare: “Basta!!!!” e ... Leggi la notizia su newsmondo

