Calciomercato Fiorentina, tutti i nomi sul taccuino di Pradé (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Calciomercato Fiorentina, tutti i nomi sul taccuino di Pradé in vista della sessione di gennaio: gli scenari dei viola Dopo aver salutato Vincenzo Montella ed accolto al suo posto Beppe Iachini, la Fiorentina vuole adesso dare uno scossone anche sul mercato. E sono tanti gli obiettivi nel mirino del direttore sportivo Daniele Pradè. Cutrone rimane il profilo preferito per rinforzare l’attacco, con un accordo col Wolverhampton che pare ormai definito. Duncan è il giocatore prescelto per il centrocampo, allo stesso tempo piace anche Meitè del Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : Pedro oggetto misterioso della Fiorentina: c'è l'ipotesi di un ritorno in Brasile a gennaio ???? - FilippoPorta : Una mia riflessione su una questione che a Firenze tiene banco ormai da diverso tempo. Buona lettura e Buon Anno Nu… - violanews : A.A.A. cercasi punta: Fiorentina, quanti errori in estate... - -