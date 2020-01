Botti, dieci feriti nel bilancio di Capodanno: c’è un minore (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Cresce il numero di feriti, a causa delle esplosioni di fuochi d’artificio, in provincia di Salerno, rispetto all’anno precedente. Salerno e la sua provincia passano da tre a dieci persone ferite, per fortuna in maniera lieve, ma nonostante ordinanze e divieti che al di là della sicurezza hanno tirato in ballo anche la protezione degli animali domestici particolarmente sensibili al rumore delle esplosioni. Tantissimi comuni e sindaci hanno emanato ordinanze contro l’utilizzo di fuochi ma non è bastato. Per fortuna il bilancio finale è di 10 persone lievemente ferite, tra le quali anche un minore. Per nessuno dei feriti è stato necessario il ricovero in ospedale. Escoriazioni, bruciature e lesioni timpani i problemi riscontrati. L'articolo Botti, dieci feriti nel bilancio di Capodanno: c’è un minore proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

