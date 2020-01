Botti di Capodanno: morto a 26 anni per spegnere un incendio ad Ascoli. Feriti a Napoli (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un ragazzo di 26 anni è morto a seguito di una caduta a Colle San Marco. Dopo il lancio di alcuni fuochi d'artificio che avevano innescato un principio di incendio nella sterpaglia, il giovane ha cercato di evitare il propagarsi delle fiamme ma è caduto, precipitando per almeno cinquanta metri. Feriti a Napoli. Giardino in fiamme ad Ercolano Leggi la notizia su firenzepost

F_DUva : In #Sardegna, #Umbria e #Basilicata i botti erano arrivati già con le sparate inverosimili di #Salvini in campagna… - enpaonlus : Botti di Capodanno, il Comune di Vicenza a fianco di Enpa contro l’utilizzo: proposta in città un’oasi felina… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… -