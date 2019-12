Romania, donna prende fuoco durante un intervento chirurgico (Di martedì 31 dicembre 2019) Una donna di 66 anni è morta in un ospedale di Bucarest, dopo aver preso fuoco durante un’operazione chirurgica. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato dal contatto tra un bisturi elettrico e il disinfettante a base di alcol utilizzato dai medici. La reazione avrebbe causato gravi ustioni sul corpo della paziente, che sarebbe poi morta una settimana più tardi. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto e lo stesso Ministro della Salute, Victor Costache, ha espresso tutta la sua preoccupazione in merito a questo caso di malasanità. Ustioni sul 40% del corpo La vicenda si è svolta nell’ospedale Floreasca, nella capitale rumena, dove la donna si trovava per essere operata di tumore al pancreas. durante l’intervento del 22 dicembre i medici avrebbero utilizzato un elettrobisturi, nonostante la paziente fosse stata prima trattata con un ... Leggi la notizia su thesocialpost

