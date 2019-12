Pioggia di ordinanze contro i botti di Capodanno, il “silenzio” di un comune fa notizia (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – La fine dell’anno si avvicina, ormai manca veramente poco. Tutti quelli che vogliono mettersi alle spalle il 2019 con una bella festa, brindisi e divertimento si stanno preparando. Si spera che il tutto possa verificarsi senza problemi. Ed è per questo che i comuni sanniti, capoluogo in testa, hanno emesso delle ordinanze in fretta e furia per vietare l’uso incondizionato dei botti nella notte tra il 31 e il primo. Un’usanza, quella di sparare, che affascina, non c’è dubbio, ma in sè porta un alto grado di pericolosità. E allora i primi cittadini di alcuni comuni sono scesi in campo. Da Telese, a Faicchio, passando per Melizzano, Amorosi e Dugenta per citarne solo alcuni, stasera la festa potrà avere come suono solo l’esplosione dei tappi di bottiglia. Un modo per preservare l’incolumità ... Leggi la notizia su anteprima24

Pioggia ordinanze Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pioggia ordinanze