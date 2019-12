Percorso Giro d’Italia 2020: le 21 tappe ai raggi X, le salite e le località. La guida completa (Di martedì 31 dicembre 2019) Uno degli eventi più attesi dell’UCI World Tour 2020 sarà indubbiamente il Giro d’Italia, giunto all’edizione numero 103. La Corsa Rosa si svolgerà dal 9 al 31 maggio: per la prima volta nella sua storia ultracentenaria prenderà il via dall’Ungheria, per poi concludersi a Milano. Il Percorso, articolato in 21 tappe, si presenta piuttosto variegato, alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra montagne, cronometro e volate, in modo da risultare appetibile per tutte le tipologie di corridori. Andiamo ora a scoprire il tracciato, analizzando singolarmente ogni frazione in programma. Percorso Giro D’ITALIA 2020: LE 21 tappe AI raggi X 1ª TAPPA (Sabato 9 maggio 2020): BUDAPEST – BUDAPEST (Cronometro individuale, 8.6 km) La tappa inaugurale del Giro d’Italia è piuttosto interessante: una cronometro individuale con 6 km di pura pianura e i ... Leggi la notizia su oasport

PiazzapulitaLA7 : Un giro con il passeggino diventa un percorso ad ostacoli. Aprire una finestra è un sogno irrealizzabile. La raccol… - OA_Sport : Percorso Giro d’Italia 2020: le 21 tappe ai raggi X, le salite e le località. La guida completa - Alina1720450003 : RT @uyumarta: #BenSoloDeservesBetter perché il suo percorso è stato profondamente ingiusto! Rifiutato mai amato preso in giro... E alla fin… -