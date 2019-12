Per Luciana Littizzetto Capodanno in ospedale: dopo l’operazione l’ironia della comica (Di martedì 31 dicembre 2019) Di certo Lucianina non avrebbe mai pensato di passare l’ultimo dell’anno in ospedale ma si sa nella vita, tutto può succedere! E dall’ospedale arrivano le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. Come vi abbiamo già raccontato Luciana Littizzetto è caduta a Torino facendosi molto male. La comica ha avuto bisogno non solo di una bella ingessatura ma anche di una operazione e proprio in queste ore è ancora in ospedale dove sta ricevendo tutte le cure del caso. Che Capodanno diverso per la comica ! “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie ” ha scritto ieri sui social postando una foto dal letto di ospedale dopo l’operazione subita. Nonostante quello che le è successo, e questo fine d’anno da passare in ospedale, la Littizzetto non perde la voglia di ridere e scherzare e come sempre fa tanta ironia anche su quello che è successo proprio a ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

