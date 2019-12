L’ex gieffina Roberta Beta truffata per il Capodanno a Cortina (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ex gieffina e pr milanese, Roberta Beta, è stata al centro di un episodio alquanto spiacevole. In base a quanto si evince dal Corriere del Veneto, infatti, è stata truffata per il Capodanno a Cortina. Roberta Beta truffata per il Capodanno In base a quanto riportato dal Corriere del Veneto, Roberta Beta è stata truffata per il suo Capodanno a Cortina. Come raccontato dalla stessa ex gieffina, infatti, “Diversi giorni fa individuo questa bella villa su Booking.com, prendo contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto. Seguo tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso e lunedì sera ci mettiamo in viaggio. Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e recatisi nel luogo dove doveva esserci la villa non trova nulla”. Allertata dagli amici, quindi, Roberta Beta ha provato subito a contattare il ... Leggi la notizia su notizie

