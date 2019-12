L’Amico Fedele. Un libro che parla d’amore, di uomini e di cani. Due consigli: leggetelo. E prestate bene attenzione alle ultime righe dell’articolo (Di martedì 31 dicembre 2019) Il suicidio di un amico amato. Amato dopo una notte di sesso mal riuscita, amato nonostante l’invadenza delle sue tante mogli e fidanzate, amato da amica, o da musa, quello che è. Ritrovarsi con un cane in casa. Un grande cane. Una piccola casa. Il cane di lui: impossibile abbandonarlo. Le sue tre mogli non hanno intenzione di tenerlo e nessuno vorrebbe mai accollarsi un “tale ingombro”. È su queste basi che si snoda la trama de L’Amico Fedele di Sigrid Nunez. Secondo il Guardian “una lettura obbligatoria da una delle migliori penne del momento”. E come dare torto al quotidiano britannico? L’Amico Fedele ha vinto pure il National Book Award. Non che i premi siano sempre sinonimo di bellezza dell’opera. Ma la lettura di questo romanzo fugge veloce come uno scoiattolo a Central Park. O almeno, questo è questo che ci piace immaginare: da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

