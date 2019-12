Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto concorrente (Scheda) (Di martedì 31 dicembre 2019) Paola Di Benedetto sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.Per la modella e showgirl vicentina, 24 anni, si tratta della seconda esperienza in un reality show. Nel 2018, infatti, Paola Di Benedetto ha preso parte alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, facendosi notare soprattutto per una breve liaison con Francesco Monte.Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto concorrente (Scheda) pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2019 18:03. Leggi la notizia su blogo

GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP - trash_italiano : Bene, ora possiamo passare al vero Natale: C’è Posta Per Te Grande Fratello Vip Live - Non è la d’Urso La Pupa e i… - AntonellaRuth1 : RT @Priscil79855548: @EttoreTreglia @AntonellaRuth1 @Silvia31670110 @Fiero70600786 @CarmineDeMarco4 @effedi09 @SarahMa59200109 @Priscil8966… -