Genoa, ‘guerra’ interna: l’agente del calciatore sbotta! (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Genoa occupa l’ultima posizione del campionato di Serie A, nelle ultime ore è arrivato il ribaltone con l’esonero di Thigo Motta e l’arrivo di Davide Nicola. La dirigenza si è mossa anche sul fronte calciomercato, sono arrivati Behrami ed il portiere Perin e quest’ultima mossa non è andata giù al procuratore dell’attuale numero uno titolare Radu: “indipendentemente da Radu e Perin, penso sia un errore mettere in concorrenza il ruolo del portiere”, dice Damiani a Radio Sportiva . “Una squadra deve avere un numero 1 e un numero 12. In questo caso il Genoa sta facendo un errore”. “Voglio sapere cosa pensa il mio assistito poi decideremo cosa fare. Da ex calciatore so che di certezze non ne esistono per nessuno. Perin viene da un lungo infortunio ma è ben visto dai tifosi e questo può creare un problema interno”. Calciomercato, che colpi di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

