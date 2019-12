Cilento, camion si ribalta a causa del vento e finisce in bilico sul guardrail (Di martedì 31 dicembre 2019) Momenti di paura, nella mattinata di ieri, sulla Strada Provinciale 430 "Cilentana": nei pressi dello svincolo di Futani, a causa delle forti raffiche di vento, un camion ha dapprima sbandato e si è poi ribaltato, finendo la sua corsa in bilico sul guardrail. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Leggi la notizia su napoli.fanpage

