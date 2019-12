Campania, sequestrate 52t di 'fuochi'

In vista di Capodanno,sono state52 tonnellate dipirotecnici clandestini o detenuti illegalmente. Lo riferisce la guardia di Finanza. Il risultato più grosso grazie a una operazione interprovinciale tra Napoli e Caserta. A Teano,mentre un camion entrava in un'azienda di import e vendita did'artificio è scattato il sequestro: 30 t di prodotti con massa attiva di 4 t di esplosivo, per un valore sul mercato di 500mila euro. La ditta è legale, ma ha ampiamente oltrepassato i limiti previsti dalla licenza.(Di martedì 31 dicembre 2019)