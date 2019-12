Benzina, diesel e gpl: dopo una settimana di quiete tornano i rialzi (Di martedì 31 dicembre 2019) tornano questa mattina a salire i prezzi consigliati dei carburanti dopo una settimana di quiete. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina, gasolio e Gpl. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,588 euro/litro (invariato, compagnie 1,597, pompe bianche 1,565), diesel a 1,483 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,490, pompe bianche 1,464). Benzina servito a 1,709 euro/litro (invariato, compagnie 1,752, pompe bianche 1,619), diesel a 1,608 euro/litro (+1, compagnie 1,652, pompe bianche 1,515). Gpl self service a 0,592 euro/litro, servito a 0,610 euro/litro (invariato, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

