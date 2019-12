Ascensore precipita per 9 piani: 4 morti (Di martedì 31 dicembre 2019) Incidente a Santos, nel sudest del Brasile: un Ascensore è precipitato dal 9° piano di un edificio, provocando la morte di 4 persone che si trovavano al suo interno. Sul posto i vigili del fuoco. E’ stata aperta un’inchiesta per risalire alle cause del tragico incidente.L'articolo Ascensore precipita per 9 piani: 4 morti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

