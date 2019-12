Trenord, guasto sulla linea: 70 treni cancellati e altri 150 in ritardo. Disagi per i pendolari (Di lunedì 30 dicembre 2019) Settanta treni cancellati e altri 150 in ritardo: sono le conseguenze di due differenti guasti che questa mattina hanno interessato le linee ferroviarie di Milano creando forti Disagi per i viaggiatori delle linee suburbane S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Treviglio e S13 Milano-Pavia. Un primo guasto si è verificato tra le stazioni di Milano Rogoredo e Melegnano intorno alle 9.00 ed è stato risolto solo alle 14.00, causando problemi alla circolazione dei treni sulla linea S1. A questo si è aggiunto poi un altro guasto alla linea del Passante, dalle ore 10.25, motivo per cui Trenord è stata costretta a sospendere anche alcune corse delle linee S5, S6 e S13, per un totale di 70 treni cancellati e altri 150 che hanno accumulati pesanti ritardi. “Dalle ore 13.10 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria del Passante ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

