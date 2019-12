Stati Uniti, polizia arresta ladro in fuga grazie a Instagram: lui aveva postato una storia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lavinia Greci Un ventenne americano, sospettato di aver rubato una macchina, aveva fatto perdere le sue tracce fino a quando non ha saputo resistere alla tentazione social. Gli agenti l'hanno arrestato poco dopo la diffusione di un video Era sospettato di aver rubato una macchina e da quel momento di lui si era persa ogni traccia. Ricercato dalla polizia per qualche tempo, è stato ritrovato in queste ore grazie a un video pubblicato su Instagram proprio da lui stesso. È accaduto nella contea di Volusia, in Florida, negli Stati Uniti, dove Kevin Gaines Jr, un ragazzo di 20 anni, è stato arrestato dagli agenti che erano sulle sue tracce da ormai sei settimane. La diretta social Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il ventenne americano aveva deciso di darsi alla fuga dopo che le forze dell'ordine sospettavano di lui per il furto di un'automobile. Il giovane, ... Leggi la notizia su ilgiornale

