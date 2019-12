Sinbad il pappagallo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Perdere i nostri cari è sempre difficile. Non importa se siamo “preparati” o no. La tristezza che proviamo non è limitata solo alle persone. Gli animali possono anche provare tristezza. Sapevi ad esempio che i pappagalli sono uno degli esseri più sentimentali e intelligenti su questo pianeta? Quando perdono qualcuno che amano sentono una tristezza molto profonda. Di recente il pappagallo Sinbad ha dovuto dire addio alla sua proprietaria, con il quale aveva vissuto per 25 anni. Proprio come molti animali e i loro proprietari, Sinbad e il suo proprietario avevano un forte legame. Sinbad di solito è un uccello molto “loquace”, ma quando il suo amato proprietario era nel letto senza vita capì immediatamente la gravità della situazione e non disse molto. Molti vedono questo come ... Leggi la notizia su bigodino

Sinbad pappagallo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sinbad pappagallo