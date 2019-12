Salvini decide di non portare più la Borgonzoni ai comizi e lei se la prende con Bonaccini (Di lunedì 30 dicembre 2019) La senatrice Lucia Borgonzoni è la candidata della Lega in Emilia-Romagna, ma come al solito (è successo anche in Umbria) il grosso della campagna elettorale la fa Matteo Salvini. È lui, l’idolo delle folle, che batte incessantemente piazze, mercati rionali e borghi sperduti. Alla senatrice invece toccano le briciole, i post su Facebook dove tenta di cogliere in fallo l’avversario del Partito Democratico, il presidente uscente Stefano Bonaccini. La nuova balla di Lucia Borgonzoni su Bonaccini Ad esempio ieri sera l’onorevole Borgonzoni ha scoperto un’altra delle bufale di Bonaccini: quella che ha definito la “balla chilometrica“. In un video Bonaccini dice infatti che in cinque anni ha fatto più di 800 mila chilometri «per provare a governare bene» l’Emilia-Romagna. Un dato impossibile secondo l’esponente della Lega visto che calcolatrice ... Leggi la notizia su nextquotidiano

