Perugia, due minorenni arrestati per atti di bullismo nei confronti di un compagno di classe (Di lunedì 30 dicembre 2019) Due minorenni arrestati a Perugia per bullismo. Vittima di questi atti un compagno di classe. L’indagine partita su segnalazione di altri studenti. Perugia – Due minorenni sono stati arrestati a Perugia per atti di bullismo nei confronti di un loro compagno di classe. L’indagine è partita dopo la segnalazione da parte di altri studenti di questi comportamenti della coppia di adolescenti che sono stati arrestati e trasferiti in una comunità. Uno di loro non è nuovo agli inquirenti. Nei giorni scorsi, infatti, era stato fermato dalla polizia per essere ritenuto indiziato di aver assoggettato dei suoi coetanei a episodi plurimi di rapine e tentate estorsioni. Due minorenni arrestati per bullismo a Perugia atti di bullismo che ormai duravano da diverso tempo. I due sono accusati di violenze fisiche e psicologiche che avvenivano non solo in classe ma anche ... Leggi la notizia su newsmondo

