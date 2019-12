Meteo | freddo al Sud | Capodanno con il sole

Leggi la notizia su repubblica

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Allerta gialla in Sicilia. Ma la fine dell'anno sarà all'insegna del bel tempo con temperature massime sopra la media stagionale soprattutto al Nord, grazie all'anticiclone in arrivo dall'Africa

