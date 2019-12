Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige: "In futuro più personaggi LGBT" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Kevin Feige, presidente dello studio, ha dichiarato che nel Marvel Cinematic Universe ci sarà più spazio per i personaggi LGBT. Nel Marvel Cinematic Universe ci sarà spazio in futuro per più personaggi appartenenti alla comunità LGBT, come ha confermato il capo dello studio durante una serata organizzata a New York. Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, durante un evento organizzato dalla New York Film Academy, è tornata a parlare della rappresentazione proposta sul grande schermo. Il produttore ha risposto a chi gli ha chisto se nelle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe appariranno dei personaggi appartenenti alla comunità LGBT, in particolare trans, dichiarando: "Sì. Assolutamente sì. E molto presto, in un film che stiamo girando ora". Il riferimento è, senza ... Leggi la notizia su movieplayer

