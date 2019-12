Lorenzo Crespi a “Vieni da me” senza freni: «Sui set poca fedeltà, i mariti se li dimenticano…» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Terminate le lacrime sulle reti Mediaset, Lorenzo Crespi si sposta nel salotto di Caterina Balivo: irrefrenabile negli studi di Vieni da me, l’attore siciliano non risparmia davvero nessuno. Ospite della trasmissione pomeridiana di RaiUno oggi, lunedì 30 dicembre 2019, Crespi chiude l’anno in modo pirotecnico aprendosi alla conduttrice, in parte ‘terrorizzata’, senza tralasciare nulla. Dalla carriera alla famiglia, le confessioni di Lorenzo spaziano in campi variegatissimi. «Credo di aver fatto molto più di quello che pensavo», dice l’attore riguardo alla sua carriera, anche se – da tempo tagliato fuori dai set – ribadisce un accanimento nei suoi riguardi da parte di persone influenti nel settore. Lorenzo Crespi a “Vieni da me”: «Di fedeltà ce n’è molto poca nell’ambiente…» Proprio a proposito di carriera Lorenzo, che di ‘dietro le quinte’ ne ha bazzicati parecchi, non ... Leggi la notizia su urbanpost

