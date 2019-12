Iron Man, Kevin Feige: "Robert Downey Jr. poteva essere una scelta grandiosa o un disastro totale" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Iron Man ha contribuito a portare al successo il Marvel Cinematic Universe e Kevin Feige ha ricordato come è stata presa la decisione. Robert Downey Jr. ha reso Iron Man uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe, ma la scelta non è stata particolarmente semplice, come ha rivelato Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios ha commentato il casting che ha rappresentato la sua prima decisione importante dopo aver ottenuto l'incarico che lo ha portato a condurre al successo i cinecomic. Kevin Feige, durante un panel che si è svolto alla New York Film Academy, ha spiegato cosa comportava la scelta di Robert Downey Jr. nella parte di Tony Stark. Il produttore ha spiegato: "Mi ricordo di aver parlato con il ... Leggi la notizia su movieplayer

lobocchiaro : 'io sono Iron man!' (la felicità con 1 euro in edicola) @ Palermo, Italy - GamingToday4 : Sorpresa, Capitan America: la guerra civile quasi non includeva Iron Man - heartmarils : robert continua a fare la posa di iron man ???????? -